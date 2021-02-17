COVID-статистика Грузии – в стране сохраняется стабильная эпидситуация

Антилидером ковид-заражения в стране вновь остается Тбилиси, за ним следуют регионы Кахети и Имерети

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. В Грузии из 486 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксированы 194, сообщил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

География остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 32, Имерети – 49, Квемо Картли – 14, Шида Картли – 36, Гурия – 37, Самегрело - Земо Сванети – 34, Кахети – 74, Мцхета-Мтианети – 8, Самцхе-Джавахети – 4, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 3 805 активных случаев. Из них 1 828 человек лечатся в клиниках: в тбилисских больницах остаются 810 пациентов, в Аджарии – 166, Имерети – 421.

На данный момент в Грузии 379 пациентов, из них в Тбилиси – 156, Аджарии – 39, Имерети – 113. К аппарату искусственного дыхания подключены 103 пациента, из них в Тбилиси – 67, Аджарии – 6, Имерети – 14.

В ковид-гостиницах находятся 229 пациентов. Из них в Тбилиси – 111, Аджарии – 102, Имерети – 12. Курс лечения дома проходят 1 748 человек. В карантинных пространствах 242 человека, из них в Тбилиси – 98, Аджарии – 44. В самоизоляции остаются 11 485 человек. Из них в Тбилиси – 6 325, Аджарии – 644, Имерети – 1 159.