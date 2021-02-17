Тбилисские дороги расчищают от снега и посыпают солью

В некоторых районах Тбилиси образовались сильные пробки из-за того, что автомобилисты не перешли на зимние шины

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Специалисты коммунальной очистительной компании "Тбилсервисгруп" посыпают столичные дороги технической солью, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

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В ночь на 17 февраля в Тбилиси выпал первый снег, что застало врасплох многих автомобилистов и стало причиной серьезных заторов на столичных дорогах.

"Параллельно ведутся работы по очистке дорог. Эти работы продлятся в течение дня, пока все проблемы не будут устранены", – подчеркнул мэр.

Каладзе подчеркнул, что в некоторых частях города образовались сильные пробки из-за того, что у многих автомобилей не были заменены шины.

"Хочу попросить всех граждан, кто передвигается на личном автомобиле и у кого не стоят зимние шины, воздержаться от передвижения, потому что это доставляет определенный дискомфорт общественности", – подчеркнул Каладзе.

Снегопад доставил проблемы не только тбилисцам, но и жителям регионов. Снегом завалило дороги, в частности, в регионе Самегрело - Земо Сванети ведутся работы по их очистке. На некоторых трассах международного назначения ограничено движение для грузовых автомобилей.