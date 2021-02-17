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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и полиция

В Грузии стали меньше нарушать ковид-ограничения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Больше всего в Грузии нарушают правило ношения масок в общественных местах – выписано 444 штрафа за сутки

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. За последние сутки сотрудники полиции зафиксировали 512 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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В последнее время в стране ежедневно выявляли более 800 случаев нарушений коронавирусных ограничений.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Эпидемия коронавируса - скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии за сутки выявили 486 инфицированных коронавирусом

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 28 709 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 444 человека.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 68 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Теги:
штраф, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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