Угроза на Верхнем Ларсе: дорога в направлении России закрыта

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов транспорта

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для всех видов транспорта из-за высокой угрозы схода лавин, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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По информации ведомства, затрет действует сразу на двух участках автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. В частности, на отрезке Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби.

На остальных участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.