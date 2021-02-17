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Гардабани - въезд в муниципалитет

В Гардабани появится Дом юстиции

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210217/250913852/V-Gardabani-poyavitsya-Dom-yustitsii-.html

Строительство гардабанского филиала Дома юстиции находится на завершающей стадии, и уже весной жители города смогут воспользоваться более 450 услугами ведомства

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Первый Дом юстиции откроется в Гардабани (регион Квемо Картли) в этом году, информацию распространяет министерство юстиции Грузии.

По данным ведомства, несмотря на пандемию коронавируса, Минюст продолжает работу над масштабными инфраструктурными проектами.

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© Sputnik / STRINGER
Экс-министр юстиции Грузии заразилась коронавирусом

Как отмечают в ведомстве, строительство гардабанского филиала Дома юстиции находится на завершающей стадии. Уже весной жители Гардабани смогут воспользоваться более чем 450 услугами Дома юстиции.

С ходом строительства сегодня ознакомился замглавы Минюста Сосо Гиоргадзе. По его словам, очень важно расширение географической зоны доступа граждан страны к услугам Домов юстиции и создание новых рабочих мест.

"В 2013 году министерство юстиции начало работу по замене старой советской инфраструктуры сервис-центов. Сегодня в Грузии всего 13 районных центров, где услуги гражданам по-прежнему предоставляются в старых зданиях. Во всех таких городах и селах планируется строительство новых Домов юстиции или общественных центров. В 10 муниципалитетах уже отобраны участки и готовы проекты строительства", – сказал Гиоргадзе.

Филиалы Дома юстиции уже действуют в других городах региона, в частности, в Рустави, Марнеули и Болниси.

Строительство Дома юстиции Гардабани проектирует архитектор Леван Какауридзе. Площадь застройки до 1 000 квадратных метров. Строительство Дома юстиции началось 25 октября 2019 года. В филиале будет работать 17 человек.

Дома юстиции строятся также в Цхалтубо, Хашури и Самтредиа. С 2013 года к Домам юстиции добавилось 13 новых филиалов в Зугдиди, Поти, Тианети, Казбеги, Боржоми, Лагодехи, Они, Ахалкалаки, Мартвили, Сенаки, Хони, Болниси и Карели.

 



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