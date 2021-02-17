Десятки сел остались без света из-за непогоды в Грузии

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Десятки деревень региона Мцхета-Мтианети остались без электричества из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте краевой администрации региона.

К этому времени в районе Душети электричество не подается селам Чопорти, Ахатани, Булачаури, Млаше, Цителсопели, Чаргали, Тваливи, Ананури, Чартали, Гудамакари, Дидвели, ущелью Пасанаури, Жинвали, Арагвиспири, Бодорна и Гремисхеви. По информации ведомства, интенсивный снегопад продолжается и в эти минуты.

Обильные осадки создали проблемы в Коби и Гудаури, где повредилась 110-метровая линия электропередачи на территории, прилегающей к Пасанаури.

Что касается района Мцхета, то к этому времени без света остаются жители Сагурамо, Шанкевани, Буриани, Галавани и Джигаура, Ничбиси, Агдгомелаанткари, Цилкани, Эреда, Фрезети, Ксовриси и Дзалиси. Проблема с подачей электричества уже решена в Казбеги и районе Тианети.

На данный момент представители соответствующих служб находятся на местах происшествия, ведутся восстановительные работы. Для оперативного решения проблемы электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia направила в регионы дополнительные технические группы.