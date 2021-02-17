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Натия Турнава на брифинге

"Комендантский час" пока отменять не стоит - глава Минэкономики Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Экономика Грузии (1702)
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Власти понимают, что все переживают за свой бизнес, но государство должно учитывать, что несет ответственность за все общество, отметила Турнава

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Продление ограничения на передвижение в ночное время суток на более длительный срок даст возможность смелее открыть все сферы экономики в Грузии, заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

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Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.

"Я думаю, что ограничение на передвижение в ночное время, и это очень четкая позиция наших эпидемиологов, является ограничением, которое, вероятно, должно оставаться дольше. И именно это ограничение позволит нам более смело открывать закрытые пространства ресторанов, тренажерных залов или другие такие сферы, которые все еще ограничены", - сказала Турнава в эфире Первого канала. 

По ее словам, неадекватно требовать открыть экономику сразу.

"В такой момент радикальное требование, якобы вы открыли столько всего и давайте откройте все остальное, - абсолютно неразумная позиция. Мы понимаем, что все переживают за свой бизнес, но мы должны учитывать то, что правительство несет ответственность за все общество. Мы должны учитывать интересы каждого", - подчеркнула министр.

Грузинские власти приняли решение с 8 февраля возобновить работу общественного транспорта в крупных городах и открыть торговые центры, а уже с 15 февраля открыты школы, разрешена работа открытых ресторанов. Тем не менее, население и представителей разных сфер бизнеса волнует ограничение, которое не разрешает выходить на улицу с 21:00 до пяти утра. Штраф за нарушение данного запрета довольно внушительный – 2 тысячи лари (примерно 600 долларов).

Несмотря на послабления, в Грузии не работают закрытые рестораны, спортзалы, бассейны, не проводятся развлекательные мероприятия, закрыты театры и кинотеатры. В выходные не работает общественный транспорт, закрыты вещевые рынки и магазины.

Кроме того, в стране действует обязательное ношение масок на улицах и в закрытых помещениях.

 

Темы:
Экономика Грузии (1702)


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