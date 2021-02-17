В Грузии в этом году завершится строительство 41 школы

Поэтапно вплоть до 2022 года в стране завершатся ремонтные работы более ста школ, рассчитанных на 16 тысяч учеников

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. В Грузии в 2021 году завершится строительство 41 школы, заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

По словам Цкитишвили, в прошлом году министерство завершило строительство 20 новых школ и 17 детских садов. А в текущем году завершится строительство 41 школы для более 7 тысяч школьников.

Ожидается, что поэтапно до 2022 года завершатся ремонтные работы более ста школ, рассчитанных на 16 тысяч учеников. Для осуществления этих проектов выделено 300 миллионов лари (91 миллион долларов).

В сфере реконструкции школ в этом году начинается еще одна программа, которая будет осуществляться при поддержке Всемирного банка. Уже идет подготовка проектов для реконструкции 31 аварийной школы. В рамках этого проекта запланирована реконструкция еще около 40 школ.

По словам Цкитишвили, успешно осуществляется и программа небольшой реконструкции школ. В рамках данного проекта, в течение последних двух лет в 1 410 школах улучшена инфраструктура.

В Грузии 2 085 государственных школ и более 591 тысячи школьников.