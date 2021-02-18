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Композитор Константин Меладзе (слева) и певец Валерий Меладзе

На лейбл семьи Меладзе Velvet Music подали в суд и требуют миллион рублей

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Общество
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Сестру певца Валерия Меладзе, 52-летнюю Лиану Меладзе обвиняют в "краже" мишек Тедди, а именно в нарушении авторских прав

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd., являющаяся правообладателем на изображения мишек Тедди, подала в суд на российский музыкальный лейбл Velvet Music из-за нарушения авторских прав.

Дочь певца Валерия Меладзе Арина Меладзе
photo: Meladze Arina / Instagram
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Младшая сестра братьев Меладзе – Лиана Меладзе уже 16 лет является продюсером и совладельцем российского независимого звукозаписывающего лейбла и продюсерского центра Velvet Music.

Как пишут российские СМИ, сейчас 52-летнюю Лиану Меладзе обвиняют в "краже" мишек Тедди, а именно в нарушении авторских прав. Претензии к ней возникли после появления в Сети клипа певицы Ёлки на песню "Впусти музыку". Там на одном из кадров герои ролика танцевали с плюшевыми медведями Тедди.

Это вызвало недовольство правообладателя игрушек Carte Blanche Greetings Ltd. В компании отметили, что не давали разрешения на использование мишек в коммерческом проекте. Именно поэтому компания намерена судиться с ООО "Вельвет Мьюзик".

В качестве компенсации они требуют один миллион рублей. Из канала Ёлки до улаживания проблемы удалили этот клип. Он вернется, если Лиане и ее юристам удастся договориться с оппонентами.

Темы:
Новости из России (1590)


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