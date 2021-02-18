В Грузии за сутки выявили 365 инфицированных коронавирусом

За последние 24 часа от коронавируса скончались 9 человек, из ковид-клиник страны выписаны 539 пациентов

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 365, скончались 9 человек.

Грузинские специалисты за минувшие сутки провели 17 188 теста на коронавирус, из которых 9 866 быстрых тестов, а 7 322 – ПЦР.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 267 313 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 539 человек, с начала пандемии вылечились 260 266 пациентов, скончались 3 399.

В карантине в данное время находятся 252 человека, в стационарах – 1 869, в ковид-гостиницах – 248.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.