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В Грузии за сутки выявили 365 инфицированных коронавирусом

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210218/250923673/V-Gruzii-za-sutki-vyyavili-365-infitsirovannykh-koronavirusom--.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 9 человек, из ковид-клиник страны выписаны 539 пациентов

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 365, скончались 9 человек.

Грузинские специалисты за минувшие сутки провели 17 188 теста на коронавирус, из которых 9 866 быстрых тестов, а 7 322 – ПЦР.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 267 313 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 539 человек, с начала пандемии вылечились 260 266 пациентов, скончались 3 399.

В карантине в данное время находятся 252 человека, в стационарах – 1 869, в ковид-гостиницах – 248.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.



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