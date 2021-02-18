В Грузии ужесточены санкции за нарушение ковид-ограничений

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении поддержал проект поправок в Кодекс административных правонарушений, согласно которым ужесточаются санкции за нарушение правил ношения масок и удваивается штраф за повторное нарушение.

В частности, ношение масок в период пандемии становится обязательным как в закрытых, так и в открытых пространствах.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения, в том числе обязательное ношение масок на улице. Однако, до этого времени закон предусматривал штраф в 20 лари (около 6 долларов) только в случае нарушения правил ношения масок в закрытом пространстве.

Согласно поправкам, в том случае, если гражданин будет повторно оштрафован за нарушение правил ношения масок в закрытом или открытом пространстве, а также в транспорте, то заплатить придется вдвое больше – 40 лари (около 12 долларов).

Также поправки предусматривают ужесточение санкций в отношении тех учреждений, куда повторно разрешат вход потребителя без маски. В частности, за указанное действие владельцы будут оштрафованы на 1 000 лари (более 303 долларов).

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 267 313 случаев заражения, скончались 3 399.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.