Вся семья экс-министра обороны Грузии инфицирована коронавирусом

Коронавирусом заразилась не только Тина Хидашели, но и ее супруг бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и двое их сыновей

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии, оппозиционный политик Тина Хидашели заразилась коронавирусом, об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Коронавирусом инфицирована не только Хидашели, но и ее супруг - бывший спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили и двое их сыновей.

Болезнь в "звездном" семействе протекает в относительно легкой форме.

"Ситуация несложная, но и незавидная. Приносим свои извинения, но как минимум неделю они не будут выходить на связь", - говорится в сообщении от имени Хидашели, адресованном журналистам.

Коронавирус подтвердился у Хидашели в понедельник, 15 февраля.