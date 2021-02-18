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Тинатин Хидашели

Вся семья экс-министра обороны Грузии инфицирована коронавирусом

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210218/250933036/Vsya-semya-eks-ministra-oborony-Gruzii-infitsirovana-koronavirusom.html

Коронавирусом заразилась не только Тина Хидашели, но и ее супруг бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и двое их сыновей

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии, оппозиционный политик Тина Хидашели заразилась коронавирусом, об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Коронавирусом инфицирована не только Хидашели, но и ее супруг - бывший спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили и двое их сыновей.

Болезнь в "звездном" семействе протекает в относительно легкой форме.

"Ситуация несложная, но и незавидная. Приносим свои извинения, но как минимум неделю они не будут выходить на связь", - говорится в сообщении от имени Хидашели, адресованном журналистам.

Коронавирус подтвердился у Хидашели в понедельник, 15 февраля.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тинатин Хидашели, Грузия


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