12:08 19 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9837
  • 100 RUB4.4766
  • USD3.3021
Поиск
Снегопад в Тбилиси - пассажиры в масках на автобусной остановке

Плюс 388 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (900)
344 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250930367.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210219/250938604/Plyus-388-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 7 человек, из ковид-клиник страны выписаны 331 пациент

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 388, скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 267 701 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 331 человек, с начала пандемии вылечились 260 597 пациентов, скончались 3 406.

В настоящее время болеют 3 672 человека.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (900)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс - видео
Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться