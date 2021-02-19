Ситуация на Верхнем Ларсе: когда откроется дорога в направлении России?

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже пятый день

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Открытие дороги в направлении границы Грузии с Россией запланировано на 20 февраля, если метеорологические условия не ухудшатся, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет на движение автотранспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, так как уровень опасности схода лавин высок из-за интенсивного снегопада и низкой температуры.

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже пятый день – открытия дороги через Грузию ожидают более двух тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на участке дороги Коби-Гудаури ожидается следующая погода: 19 и 20 февраля синоптики ожидаются переменную облачность. Возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит минус 13-15 градусов, а днем будет 5-7 мороза. Временами облачно будет и 21 февраля, однако, в основном без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 16-18 градусов, а днем ожидается 3-5 градусов ниже нуля.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.