12:08 19 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9837
  • 100 RUB4.4766
  • USD3.3021
Поиск
Военно-грузинская дорога

Ситуация на Верхнем Ларсе: когда откроется дорога в направлении России?

Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (147)
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210219/250938687/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-vse-esche-zakryta.html

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже пятый день

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Открытие дороги в направлении границы Грузии с Россией запланировано на 20 февраля, если метеорологические условия не ухудшатся, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. 

Запрет на движение автотранспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, так как уровень опасности схода лавин высок из-за интенсивного снегопада и низкой температуры. 

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже пятый день – открытия дороги через Грузию ожидают более двух тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

Спецтехника расчищает участок военно-грузинской дороги
© Sputnik / STRINGER
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на участке дороги Коби-Гудаури ожидается следующая погода: 19 и 20 февраля синоптики ожидаются переменную облачность. Возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит минус 13-15 градусов, а днем будет 5-7 мороза. Временами облачно будет и 21 февраля, однако, в основном без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 16-18 градусов, а днем ожидается 3-5 градусов ниже нуля.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (147)
Теги:
Ограничения, Грузия, Россия, Верхний Ларс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс - видео
Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться