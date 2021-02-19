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Патрульная полиция

Сколько человек оштрафовали в Грузии за ковид-нарушения?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (901)
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Большинство нарушений в Грузии касаются правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 424 случая нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Снегопад в Тбилиси - пассажиры в масках на автобусной остановке
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 29 133 нарушения, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 328 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 96 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (901)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, штраф, Грузия


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