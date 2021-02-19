COVID-статистика Грузии: где больше инфицированных

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 182 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 388 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

За последние сутки в Грузии провели 16 391 тест на коронавирус, из них 10 091 на антиген, и 6 300 – ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,37%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,4%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 182 пациента. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 10 Имерети 52 Квемо Картли 21 Шида Картли 29 Гурия 25 Самегрело - Земо Сванети 27 Кахети 25 Мцхета-Мтианети 6 Самцхе-Джавахети 4 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 7

В настоящее время в стране зарегистрировано 3 672 активных случая заражения, из которых 1 813 человек проходят лечение в клиниках, 232 – в ковид-гостиницах, а 1 627 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 356 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 106 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 406 человек.