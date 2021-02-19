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Эпидемия коронавируса COVID - люди на улице в масках

COVID-статистика Грузии: где больше инфицированных

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (900)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210219/250939176/COVID-statistika-Gruzii-gde-bolshe-infitsirovannykh.html

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 182 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 388 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

За последние сутки в Грузии провели 16 391 тест на коронавирус, из них 10 091 на антиген, и 6 300 – ПЦР. 

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,37%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,4%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 182 пациента. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  10
 Имерети  52
 Квемо Картли  21
 Шида Картли  29
 Гурия  25
 Самегрело - Земо Сванети  27
 Кахети  25
 Мцхета-Мтианети  6
 Самцхе-Джавахети  4
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  7

В настоящее время в стране зарегистрировано 3 672 активных случая заражения, из которых 1 813 человек проходят лечение в клиниках, 232 – в ковид-гостиницах, а 1 627 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 356 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 106 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 406 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (900)


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