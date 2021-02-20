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Политика, туризм или культура? Какие новости в приоритете у читателей Sputnik Грузия

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210220/250930556/Politika-turizm-ili-kultura-Kakie-novosti-v-prioritete-u-chitateley-Sputnik-Gruziya.html

Оказалось, что меньше всего читатели информационного агентства интересуются спортом, на первом месте у аудитории портала – экономика

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия интересуются экономическими новостями страны, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.

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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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На вопрос "Какие новости по Грузии интересуют вас больше?" большинство, а именно 19,4% читателей ответили, что следят именно за экономикой. В тройку самых актуальных для аудитории портала новостей вошли туризм – 16,6% и политика – 14,1%.

Новости о коронавирусе предпочитают читать 13% читателей Sputnik Грузия, а общественные и социальные новости в приоритете у 12,8% опрошенных.

Новости из сферы культуры больше интересны для 8,5% читателей, за криминалом следят 7,8%, уделяют особое внимание обороне и безопасности 4% гостей информационного сайта. На последнем месте с 1,8% оказался спорт.



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