Политика, туризм или культура? Какие новости в приоритете у читателей Sputnik Грузия

Оказалось, что меньше всего читатели информационного агентства интересуются спортом, на первом месте у аудитории портала – экономика

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия интересуются экономическими новостями страны, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.

На вопрос "Какие новости по Грузии интересуют вас больше?" большинство, а именно 19,4% читателей ответили, что следят именно за экономикой. В тройку самых актуальных для аудитории портала новостей вошли туризм – 16,6% и политика – 14,1%.

Новости о коронавирусе предпочитают читать 13% читателей Sputnik Грузия, а общественные и социальные новости в приоритете у 12,8% опрошенных.

Новости из сферы культуры больше интересны для 8,5% читателей, за криминалом следят 7,8%, уделяют особое внимание обороне и безопасности 4% гостей информационного сайта. На последнем месте с 1,8% оказался спорт.