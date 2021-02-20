12:19 20 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Прохожие на улице в масках идут мимо электроскутеров - эпидемия коронавируса

Плюс 396 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (903)
482 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/14/250948009.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210220/250948800/Plyus-396-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписаны 469 пациентов

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 396, скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 097 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 469 человек, с начала пандемии вылечились 261 066 пациентов, скончались 3 425.

В настоящее время болеют 3 580 человек.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (903)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео
В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться