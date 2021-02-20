Плюс 396 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписаны 469 пациентов

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 396, скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 097 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 469 человек, с начала пандемии вылечились 261 066 пациентов, скончались 3 425.

В настоящее время болеют 3 580 человек.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.