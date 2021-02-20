Ковид-география Грузии: названы самые опасные очаги заражения

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 170 приходится на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopgov.ge.

За последние сутки в Грузии провели 18 015 тестов на коронавирус, из них 11 021 на антиген, и 6 994 – ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,2%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,6%, за последнюю неделю – 2,4%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 170 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Аджария 8 Имерети 59 Квемо Картли 11 Шида Картли 41 Гурия 25 Самегрело - Земо Сванети 27 Кахети 32 Мцхета-Мтианети 9 Самцхе-Джавахети 8 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 097 случаев заражения, из которых скончались 3 425.

В настоящее время болеют 3 580 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.