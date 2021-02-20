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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Ковид-география Грузии: названы самые опасные очаги заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (904)
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Sputnik Грузия
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Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 170 приходится на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopgov.ge.

За последние сутки в Грузии провели 18 015 тестов на коронавирус, из них 11 021 на антиген, и 6 994 – ПЦР. 

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,2%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,6%, за последнюю неделю – 2,4%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 170 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Аджария   8 
 Имерети  59
 Квемо Картли  11
 Шида Картли  41
 Гурия  25
 Самегрело - Земо Сванети  27
 Кахети  32
 Мцхета-Мтианети  9
 Самцхе-Джавахети  8
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  6

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 097 случаев заражения, из которых скончались 3 425.

В настоящее время болеют 3 580 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (904)
Теги:
Пандемия, Грузия


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