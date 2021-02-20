Ковид-география Грузии: названы самые опасные очаги заражения

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 170 приходится на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopgov.ge.
За последние сутки в Грузии провели 18 015 тестов на коронавирус, из них 11 021 на антиген, и 6 994 – ПЦР.
По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,2%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,6%, за последнюю неделю – 2,4%.
Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 170 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Аджария
|8
|Имерети
|59
|Квемо Картли
|11
|Шида Картли
|41
|Гурия
|25
|Самегрело - Земо Сванети
|27
|Кахети
|32
|Мцхета-Мтианети
|9
|Самцхе-Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|6
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 097 случаев заражения, из которых скончались 3 425.
В настоящее время болеют 3 580 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.