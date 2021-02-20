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Мегафон, полиция и маски. Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

Стычки на акции в Тбилиси: возбуждено уголовное дело против полиции

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210220/250950141/Stychki-na-aktsii-v-Tbilisi-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-protiv-politsii.html

Уголовное дело против грузинских правоохранителей возбуждено по статье "превышение полномочий"

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии начала расследование действий полиции на акции протеста, прошедшей в пятницу в центре Тбилиси, говорится в сообщении на странице ведомства.

МВД Грузии: задержанные на акции в центре Тбилиси вышли на свободу>>

На акции между гражданскими активистами и полицией произошли стычки после того, как активисты попытались установить палатку на центральном проспекте Руставели у здания парламента. В результате было задержано 25 человек, часть из которых заявила об избиении полицейскими.

"Следственный департамент Службы государственного инспектора сразу после получения сообщения начал расследование по поводу возможного превышения служебных полномочий со стороны сотрудников МВД Грузии 19 февраля 2021 года во время акции протеста на территории прилегающей к парламенту", – говорится в сообщении.

По данным службы, они уже опросили одного из участников акции и назначили медицинскую экспертизу по поводу полученных им повреждений. Опрос других участников акции продолжается.

Служба госинспектора получила право на расследование должностных преступлений в 2020 году, чтобы максимально обеспечить нейтральность расследования.



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