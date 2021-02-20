Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России частично открыта

Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта уже шестой дней – здесь скопились несколько тысяч грузовых машин

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией восстановлено для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остальных видов транспорта, кроме легковых автомобилей, из-за снегопада и гололедицы действует строгий запрет на передвижение на участке Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта уже шестой дней – открытия дороги через Грузию ожидают несколько тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

Движение на сложных участках магистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.