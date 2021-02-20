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Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России частично открыта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузино-российская граница (110)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210220/250951876/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-chastichno-otkryta.html

Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта уже шестой дней – здесь скопились несколько тысяч грузовых машин

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией восстановлено для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остальных видов транспорта, кроме легковых автомобилей, из-за снегопада и гололедицы действует строгий запрет на передвижение на участке Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Военно-грузинская дорога
Ситуация на Верхнем Ларсе: когда откроется дорога в направлении России?

Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта уже шестой дней – открытия дороги через Грузию ожидают несколько тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

Движение на сложных участках магистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Грузино-российская граница (110)
Теги:
Верхний Ларс


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