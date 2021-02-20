Пожар у рынка Элиава потушен: что стало причиной возгорания?

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пожар на автомойке неподалеку от строительного рынка Элиава в Тбилиси ликвидирован, сообщает телеканал Formula TV.

Пожар на автомойке начался в субботу днем. Его тушили четыре пожарные бригады. По словам очевидцев, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое возникло в сушилке для автомобилей.

"Ничего серьезного не произошло", – отмечают они.

Информации о жертвах нет. Размер ущерба установит экспертиза.

Это уже не первый пожар рядом с рынком Элиава за последнее время. На прошлой неделе рядом с рынком загорелся склад строительных материалов. Тогда понадобилось вмешательство 12 пожарных бригад и несколько часов на то, чтобы его потушить. Размер ущерба неизвестен до сих пор.