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Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Пожар у рынка Элиава потушен: что стало причиной возгорания?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210220/250952237/Pozhar-u-rynka-Eliava-potushen-chto-stalo-prichinoy-vozgoraniya.html

По словам очевидцем, причиной пожара стало короткое замыкание, которое возникло в сушилке для автомобилей

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Пожар на автомойке неподалеку от строительного рынка Элиава в Тбилиси ликвидирован, сообщает телеканал Formula TV.

Пожар на автомойке начался в субботу днем. Его тушили четыре пожарные бригады. По словам очевидцев, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое возникло в сушилке для автомобилей.

"Ничего серьезного не произошло", – отмечают они.

Информации о жертвах нет. Размер ущерба установит экспертиза.

Это уже не первый пожар рядом с рынком Элиава за последнее время. На прошлой неделе рядом с рынком загорелся склад строительных материалов. Тогда понадобилось вмешательство 12 пожарных бригад и несколько часов на то, чтобы его потушить. Размер ущерба неизвестен до сих пор.



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