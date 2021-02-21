Плюс 258 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

За последние 24 часа от коронавируса скончались 10 человек, из ковид-клиник страны выписан 571 пациент

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 258, скончались 10 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии накануне 20 февраля составляло 396, скончались 19 человек.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки - 2,67%, за последние 14 дней - 2,6%, за последние 7 дней - 2,5%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 355 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 571 человек, с начала пандемии вылечились 261 637 пациентов, скончались 3 435.

За сутки сделано 9 653 теста, в том числе 4 697 на антиген и 4 956 ПЦР-теста. В карантине в данное время находятся 328 человек, в стационарах – 1 723, в ковид-гостиницах – 231.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.