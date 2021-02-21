Ковид-география: число новых случаев в регионах Грузии продолжает снижаться

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Из 258 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, 132 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.
За сутки сделано 9 653 теста, в том числе 4 697 на антиген и 4 956 ПЦР-теста.
- Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки - 2,67%, за последние 14 дней - 2,6%, за последние 7 дней - 2,5%.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
|Имерети
|35
|Самегрело - Земо Сванети
|19
|Шида Картли
|16
|Кахети
|16
|Гурия
|15
|Квемо Картли
|8
|Аджария
|7
|Самцхе-Джавахети
|5
|Мцхета-Мтианети
|3
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|2
По данным пресс-службы, на данном этапе в стране насчитывается 3 257 активных случаев заражения, 1723 человека находятся на лечении в клиниках, 231 в ковид-гостиницах, 1303 человека проходят лечение у себя дома.
Состояние 344 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 96 человек, из них 61 в Тбилиси.В зонах карантина находятся 328, в самоизоляции 9 524 человека.