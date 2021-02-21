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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на площади Орбелиани

Ковид-география: число новых случаев в регионах Грузии продолжает снижаться

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (909)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210221/250954709/Kovid-geografiya-chislo-novykh-sluchaev-v-regionakh-Gruzii-prodolzhaet-snizhatsya.html

В настоящее время в стране насчитывается 3 257 активных случаев заражения, состояние 344 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 96 человек

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Из 258 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, 132 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

За сутки сделано 9 653 теста, в том числе 4 697 на антиген и 4 956 ПЦР-теста.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки - 2,67%, за последние 14 дней - 2,6%, за последние 7 дней - 2,5%.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Имерети 35
Самегрело - Земо Сванети 19
Шида Картли 16
Кахети 16
Гурия 15
Квемо Картли 8
Аджария 7
Самцхе-Джавахети 5
Мцхета-Мтианети 3
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 2

 

По данным пресс-службы, на данном этапе в стране насчитывается 3 257 активных случаев заражения, 1723 человека находятся на лечении в клиниках, 231 в ковид-гостиницах, 1303 человека проходят лечение у себя дома.

Состояние 344 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 96 человек, из них 61 в Тбилиси.

В зонах карантина находятся 328, в самоизоляции 9 524 человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (909)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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