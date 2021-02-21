Инфекционист: через две-три недели в Грузии могут снять все ограничения

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет рассматривает вопрос изменения комендантского часа, а также постепенное снятие оставшихся ограничений, на что уйдет около 2-3 недель, заявил руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам Церцвадзе из-за перемен в правительстве Грузии пока не ясно, какова будет политика нового премьер- министра по вопросу снятия ограничений.

"Вы знаете, что сейчас в правительстве изменения. Мы пока не знаем, какой будет позиция нового руководства, насколько оно ускорит процесс или, наоборот, будет действовать осторожнее. Но мы не останавливаемся. После того, как Грузия начала снимать ограничения, новые ограничения снимаются каждую неделю или каждые две недели. Где-то через две-три недели, возможно, все ограничения снимут", - сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

Как отметил Тенгиз Церцвадзе, ношение масок оказалось гораздо более эффективным способом предотвращения передачи инфекции, чем думали медики.

"Вы помните то время, когда говорили, что ношение маски не гарантирует защиту от передачи инфекции. Нет, фактически, защита гарантирована. Более гарантирована, чем мы думали. Поэтому сейчас самое главное, чтобы население носило маски, чтобы сохраняло социальную дистанцию. В остальном, что касается внедрения вакцины и отмены ограничений, если население продолжит массово носить маски , это просто вопрос времени - ввоз вакцины и отмена ограничений", - сказал Церцвадзе.

На первом этапе в конце февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer для вакцинации медперсонала. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений, но в скором времени их число увеличится до 15.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Грузии приблизилось к 270 тысячам. Выздоровели 261 637 пациентов, скончались 3 435. Первый случай COVID-19 был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года.