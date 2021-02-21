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Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели

Улучшение модели общего образования будет приоритетом для правительства Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (542)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210221/250957312/Uluchshenie-modeli-obschego-obrazovaniya-budet-prioritetom-dlya-pravitelstva-Gruzii.html

Политика министерства заключается в усилении роли общеобразовательных учреждений и предоставлении им большей автономии, заявил кандидат на пост министра

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В ближайшие четыре года бюджетное финансирование общего образования в Грузии значительно увеличится, в том числе повысится заработная плата учителей и школьного административного персонала, заявил кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели, выступая на комитетских слушаниях в парламенте.

И.о. министра рассказал о шагах, предпринятых для развития раннего, дошкольного и общего образования, а также представил аудитории текущие и будущие проекты.

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Чхенкели подчеркнул важность поддержки обучения и развития детей в раннем возрасте, отметив, что министерство разработало и внедрило "государственные стандарты раннего и дошкольного образования", чтобы помочь учителям дошкольных учреждений лучше планировать воспитательные мероприятия.

Михаил Чхенкели подчеркнул, что забота о здоровье детей является приоритетной задачей министерства. С этой целью был создан "Документ об открытии и эксплуатации детских садов после пандемии", который поможет создать соответствующие санитарно-гигиенические условия для детей в детских учреждениях и обеспечить безопасную среду.

Кандидат в министры подчеркнул усиление вовлечения национальных меньшинств в образовательный процесс.

"Мы планируем ряд мер по интеграции представителей национальных меньшинств, в том числе развитие двуязычного человеческого капитала, что будет способствовать внедрению государственных стандартов в дошкольных учреждениях и новой национальной учебной программы в школах", - сказал Чхенкели.

Кандидат в министры говорил о децентрализации школ с точки зрения развития системы общего образования, отметив, что политика министерства заключается в усилении роли общеобразовательных учреждений и предоставлении им большей автономии. В то же время идет процесс внедрения новой национальной учебной программы третьего поколения, которая поможет улучшить методологию преподавания и обучения и развить у учащихся критическое и комплексное мышление.

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По словам Михаила Чхенкели, важно, чтобы школы были полностью оснащены современными технологиями, чтобы молодежь могла получать образование, соответствующее XXI веку. С этой целью идет процесс внедрения Minecraft Education Edition в государственных школах по всей Грузии.

Что касается создания безопасной учебной среды в школах, то к 2021 году школьные приставы начали работу еще в 19 государственных школах, чтобы обеспечить безопасность учащихся. В то же время служба школьных приставов по всей стране запускает механизм "школьной медиации" и добавляет социальных работников.

Важно отметить, что по инициативе Министерства была утверждена "Государственная программа по мониторингу детей, не посещающих школу".

Кандидат в министры также отметил, что для представителей диаспоры будет доступен курс дистанционного обучения на грузинском языке и запланирован ряд мер по продвижению инклюзивного образования и повышению осведомленности в этом отношении.

Темы:
Образование в Грузии (542)
Теги:
Михаил Чхенкели, Министерство образования, науки, культуры и спорта, образование, Грузия


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