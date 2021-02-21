Акции протеста против повышения цен на топливо прошли в городах Грузии

Протестующие обещают продолжать акции, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В трех крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси и Батуми, практически одновременно начались акции протеста против повышения цен на топливо.

По словам автовладельцев, среди которых водители такси и микроавтобусов, цена на топливо за последние 3-4 недели выросла в среднем на 40 тетри, что создает для них серьезные проблемы.

Акции проходят под лозунгом "Протест против грузинских цен на топливо". К протестующим водителям присоединились туроператоры, владельцы отелей и те, кто потерял единственный доход из-за ограничений, введенных в Грузии в период пандемии.

Протестующие собираются у парка Рике, после чего все вместе собираются продолжить протестное шествие к площади Первой Республики в центре Тбилиси.

Между тем в Кутаиси водители автомобилей остановились перед зданием мэрии города и заблокировали дорогу. После чего на место прибыла полиция. Позже к акции присоединились местные оппозиционные политики и активисты.

"Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работать микроавтобусам и такси невозможно. Тогда мы должны также повысить стоимость проезда. Есть ли в этом смысл? Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания", - сказал один из участников акции.

Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.