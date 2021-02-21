21:00 21 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Акция протеста против повышения цен на топливо в городе Кутаиси 21 февраля 2021 года

Акции протеста против повышения цен на топливо прошли в городах Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (19)
41720
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/15/250959199.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210221/250957776/Aktsii-protesta-protiv-povysheniya-tsen-na-toplivo-proshli-v-gorodakh-Gruzii.html

Протестующие обещают продолжать акции, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В трех крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси и Батуми, практически одновременно начались акции протеста против повышения цен на топливо.

По словам автовладельцев, среди которых водители такси и микроавтобусов, цена на топливо за последние 3-4 недели выросла в среднем на 40 тетри, что создает для них серьезные проблемы.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Цена на нефть марки Brent побила годовой рекорд

Акции проходят под лозунгом "Протест против грузинских цен на топливо". К протестующим водителям присоединились туроператоры, владельцы отелей и те, кто потерял единственный доход из-за ограничений, введенных в Грузии в период пандемии.

Протестующие собираются у парка Рике, после чего все вместе собираются продолжить протестное шествие к площади Первой Республики в центре Тбилиси.

Между тем в Кутаиси водители автомобилей остановились перед зданием мэрии города и заблокировали дорогу. После чего на место прибыла полиция. Позже к акции присоединились местные оппозиционные политики и активисты.

"Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работать микроавтобусам и такси невозможно. Тогда мы должны также повысить стоимость проезда. Есть ли в этом смысл? Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания", - сказал один из участников акции.

Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (19)
Теги:
Акция протеста, Цены на топливо, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео
В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться