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Екатерина Тикарадзе

Политика трудоустройства населения является приоритетом для правительства Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250960109/Politika-trudoustroystva-naseleniya-yavlyaetsya-prioritetom-dlya-pravitelstva-Gruzii.html

Власти работают по двум основным направлениям - содействие занятости в местном секторе непосредственно на родине и временное легальное трудоустройство граждан Грузии за рубежом

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Социально-экономическое благополучие семей и каждого гражданина в значительной степени зависит от трудоустройства ,об этом на слушаньи перед парламентскими комитетами заявила кандидат на пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, государство работает в этом вопросе по двум основным направлениям - содействие занятости в местном секторе, непосредственно на родине и временное легальное трудоустройство граждан Грузии за рубежом.

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© Sputnik / STRINGER
Начинается регистрация граждан Грузии, желающих работать в Германии

"Хочу акцентировать особое внимание на циркулярную миграцию, потому что возможность временного трудоустройства в Германии вызвала определенную неоднозначную реакцию в нашем обществе. Среди них открытие возможностей легального временного трудоустройства для граждан Грузии за рубежом является одним из приоритетов правительства. Незаконная эмиграция является проблемным вопросом как для Грузии, так и для стран-членов ЕС, что существенно регулируется существующим соглашением о циркулярной миграции между двумя странами", - заявила Тикарадзе.

Как отметила кандидат на пост министра, правительство Грузии предоставило гражданам возможность получить временную работу в государстве-члене ЕС, где они получат "достойную заработную плату и здоровую рабочую среду".

"Кроме экономического интереса, наши граждане получат значительный опыт и узнают о существующей в европейских странах системе. После возвращения на родину обмен опытом и использование его в национальной деятельности снова и снова будет приносить пользу нашей стране", - сказала Тикарадзе.

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Говоря о вопросах труда и занятости, и.о. министра упомянула, что с 1 января 2021 года в стране была запущена Служба инспекции труда , которая до этого функционировала как департамент. В результате работы, проведенной Инспекцией во время пандемии, удалось снизить риски для здоровья работников, а правительство смогло постепенно снять ограничения для восстановления экономической деятельности.

С 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Граждане Грузии могут пройти регистрацию с 15 февраля на специальном портале. Регистрация продлится в течение года.

Срок трудоустройства в Германии — от одного до трех месяцев, режим работы — пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата — 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (337)
Теги:
Департамент инспектирования труда Грузии, Трудоустройство, Грузия


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