10:18 22 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Сотрудники МВД Грузии - патрульная полиция

Агентство обслуживания МВД Грузии предоставит гражданам новые услуги

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Транспорт в Грузии (210)
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250961310.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250960143/Agentstvo-obsluzhivaniya-MVD-Gruzii-predostavit-grazhdanam-novye-uslugi.html

Граждане с помощью специальной программы будут онлайн регистрировать автомобили и мопеды, сдавать экзамены на вождение мопедов и получать водительские права

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Агентстве обслуживания МВД Грузии внедрят новые услуги, которые могут оказываться гражданам дистанционно, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая на заседании объединенных комитетов парламента Грузии.

Граждане с помощью специальной программы будут онлайн регистрировать автомобили и мопеды, сдавать экзамены на вождение мопедов и получать водительские права.

Машины на дорогах столицы
© Sputnik / STRINGER
В Грузии с 1 февраля можно будет сдать экзамен на водительские права

"С октября 2020 года заинтересованным лицам была предоставлена возможность регистрировать оружие дистанционно, не приходя в Агентство. При регистрации оружия Агентство также предлагает заинтересованным лицам почтовые услуги. В Рустави отремонтирован центральный зал регистрации и обновлена форма для сотрудников Агентства", – сказал Гомелаури.

И. о. министра отметил, что с целью предотвращения возможного распространения коронавируса во всех структурных подразделениях ведомства установлены защитные стеклянные ограждения и перегородки, которые помогут контролировать очередь.

Агентство обслуживания МВД Грузии с ноября прошлого года из-за пандемии коронавируса перешло на ограниченный режим работы. Граждан просили лично приходить в центры лишь при крайней необходимости.

Темы:
Транспорт в Грузии (210)
Теги:
Агентство обслуживания МВД Грузии, Вахтанг Гомелаури, МВД Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы
Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться