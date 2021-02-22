Агентство обслуживания МВД Грузии предоставит гражданам новые услуги

Граждане с помощью специальной программы будут онлайн регистрировать автомобили и мопеды, сдавать экзамены на вождение мопедов и получать водительские права

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Агентстве обслуживания МВД Грузии внедрят новые услуги, которые могут оказываться гражданам дистанционно, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая на заседании объединенных комитетов парламента Грузии.

Граждане с помощью специальной программы будут онлайн регистрировать автомобили и мопеды, сдавать экзамены на вождение мопедов и получать водительские права.

"С октября 2020 года заинтересованным лицам была предоставлена возможность регистрировать оружие дистанционно, не приходя в Агентство. При регистрации оружия Агентство также предлагает заинтересованным лицам почтовые услуги. В Рустави отремонтирован центральный зал регистрации и обновлена форма для сотрудников Агентства", – сказал Гомелаури.

И. о. министра отметил, что с целью предотвращения возможного распространения коронавируса во всех структурных подразделениях ведомства установлены защитные стеклянные ограждения и перегородки, которые помогут контролировать очередь.

Агентство обслуживания МВД Грузии с ноября прошлого года из-за пандемии коронавируса перешло на ограниченный режим работы. Граждан просили лично приходить в центры лишь при крайней необходимости.