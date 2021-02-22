Ввоз вакцины от коронавируса в Грузию отложен

Первая партия вакцин от коронавируса должна была поступить в Грузию на этой неделе

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Минздрав Грузии подтвердил, что ввоз первой партии вакцины в Грузии, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта.

Грузия ждет дополнительную партию вакцин от коронавируса>>

"Процесс отсрочен, предположительно, максимум на две недели", – заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, правительство активно работает с разными производителями вакцины.

"В течение года должно вакцинироваться 60% населения. Думаю, что это будет успешно в борьбе с пандемией. К ним добавятся и 15% граждан, которые уже перенесли ковид-инфекцию", – заявил Церцвадзе.

Он отметил, что коронавирус перестанет быть опасным, если у 80% населения будет иммунитет к инфекции.

Соцсети отреагировали на новость о начале задержки вакцинации моментально.

"Европа заканчивает уже, а Грузия последняя", – пишет Леван Коридзе.

"Будет в 2030 году", – иронизирует Хатия Чадунели.

Информацию о том, что ввоз первой партии вакцины от коронавируса отсрочен на определенный срок, подтвердили и в Минздраве страны. По словам главы ведомства Екатерины Тикарадзе, в процессе доставки вакцины Pfizer возникли определенные проблемы, и для того, чтобы ускорить данный процесс, ведутся активные работы.

В случае компании AstraZeneca подобных проблем не возникало и вакцина данной фирмы поступит в страну в соответствующие сроки, отметила министр.

"В связи с вакциной у нас есть соглашение: часть – с платформой COVAX, часть – с прямым производителем. На этом этапе идет уточнение дат, поскольку со стороны Pfizer возникли определенные перебои в связи с доставкой, и именно это стало причиной того, что в Грузию к этому этапу не поступило 30 тысяч доз вакцины Pfizer", – отметила Тикарадзе.

Министр пояснила, что причина возникновения проблем в доставке не в платформе COVAX, а у самой компании в плане производства. Компания, по ее словам, не смогла предоставить согласованное количество вакцины и западным странам.

На первом этапе в конце февраля Грузия должна была получить 29 250 доз вакцины Pfizer для вакцинации медперсонала. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Для начала вакцинации готовы девять медицинских учреждений, готовится еще шесть.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Грузии приблизилось к 270 тысячам. Выздоровели более 261 тысяч пациентов, скончались 3 435. Первый случай COVID-19 был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года.