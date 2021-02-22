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Эпидемия коронавируса. Водитель автобуса в защитной маске

Плюс 147 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписан 571 пациент

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 147, скончались 12 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии накануне 21 февраля составляло 258, скончались 10 человек.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 2,79%, за последние 14 дней – 2,6%, за последние 7 дней – 2,6%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 502 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 607 человек, с начала пандемии вылечились 262 244 пациента, скончались 3 447.

За сутки сделано 5 275 тестов, в том числе 2 736 на антиген и 2 539 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 318 человек, в стационарах – 1 713, в ковид-гостиницах – 207.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.



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