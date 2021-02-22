COVID-статистика Грузии – число выздоровевших намного больше инфицированных

На данный момент в Грузии 2 785 активных случаев, из них 1 713 лечатся в больницах. Антилидером ковид-заражения по-прежнему остается Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Грузии из 147 новых случаев, зафиксированных в стране за минувшие сутки, в Тбилиси зарегистрировали 64 случая, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Статистка остальных ковид-заражений выглядит следующим образом: в Аджарии – 11, Имерети – 28, Квемо Картли – 1, Шида Картли – 16, Гурия – 10, Самегрело-Земо Сванети – 12, Кахети – 4, Мцхета-Мтианети – 1, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 2 785 активных случаев, из них 1 713 лечатся в больницах. В тбилисских больницах лечение продолжают 766 пациентов, Аджарии – 194, Имерети – 368.

На этом этапе в Грузии 336 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 110, Аджарии – 38, Имерети – 107. К аппарату искусственного дыхания подключены 101 пациент. В ковид-гостиницах находятся 207 пациентов, 865 ковид-инфицированных лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 318 человек, из них в Тбилиси – 104, Аджарии – 94. В самоизоляции остаются 8 937 человек. Что касается показателя положительности, то по данным на 21 февраля он составляет 2,79%, за последние две недели – 2,6%, а за последнюю неделю 2,6%.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.