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Патрульная полиция

С начала года за ковид-нарушения в Грузии оштрафовали более 30 тысяч человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (913)
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Больше всего из ковид-ограничений жители Грузии нарушают правило ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. С 1 января 2021 года сотрудники полиции выявили 30 588 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД Грузии.

Эпидемия коронавируса. Водитель автобуса в защитной маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Только за минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 618 нарушений, из них за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 519 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 99 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (913)


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