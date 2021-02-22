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С 1 марта в Грузии возобновляется финансирование плановых операций

Photo: сourtesy of Aversi Clinic
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250963955/S-1-marta-v-Gruzii-vozobnovlyaetsya-finansirovanie-planovykh-operatsii.html

До сих пор выдача грантового листка на плановое хирургическое обслуживание прекращена, кроме неотложных операций, онкологических и кардиохирургических вмешательств

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. С 1 марта в Грузии возобновляется финансирование плановых операций в рамках программы всеобщего здравоохранения.

В ноябре 2020 года постановлением правительства Грузии на срок до марта 2021 года прекратилось финансирование плановых операций, в рамках программы всеобщего здравоохранения, за некоторым исключением. Решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Тогда в Грузии в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса.

Данное ограничение действует с 10 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года. До сих пор выдача грантового листка на плановое хирургическое обслуживание была прекращена, кроме неотложных операций, онкологических и кардиохирургических вмешательств.

Сегодня же, по словам эпидемиологов, ситуация в стране стабилизируется. За минувшие сутки в Грузии выявили 147 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 268 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 262 тысяч человек, скончались 3 447 человек.

Показатель положительности новых случаев по данным на 21 февраля он составляет 2,79%, за последние две недели – 2,6%, а за последнюю неделю 2,6%. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.



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