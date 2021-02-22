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Детская игровая площадка

Представители частных детсадов Грузии просят власти обратить на них внимание

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250964558/Predstaviteli-chastnykh-detsadov-Gruzii-prosyat-vlasti-obratit-na-nikh-vnimanie.html

Власти до сих пор не определились по вопросу о том, как, когда и при каких условиях возобновить работу как государственных, так и частных детских садов в масштабе всей страны

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Представители частных детских садов Грузии напомнили правительству, что за год ковид-ограничения нанесли сектору большой ущерб, в связи с чем они просят дать им возможность присутствовать на заседаниях Координационного совета, передает Rustavi 2.

Купюры достоинством сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Глава образовательной ассоциации "Мнати" Гиги Сисвадзе отметил, что частные сады независимы и не подчиняются Агентству садов. Он также подчеркнул, что государственные сады намного масштабнее, а их специфика отличается.

В воскресенье, 21 февраля, в Тбилиси проходила акция, выступающие требовали снять ковид-ограничения, открыть бизнес, открыть детские сады, развлекательные объекты и возобновить проведение культурных мероприятий. 

Между тем власти до сих пор не определились по вопросу о том, как, когда и при каких условиях возобновить работу как государственных, так и частных детских садов в масштабе всей страны.



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