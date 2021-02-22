Баллы ЕНЭ плюс школьные отметки - Минобразования рассмотрит новый тип оценки абитуриентов

Подобную модель оценки давно практикуют в США, отметил и.о. главы Минобразования, и призвал больше делать акцент на мышлении и творческом подходе молодежи, а не на запоминании определенных фактов на экзаменах

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии рассматривает новый метод оценки абитуриентов, при котором университеты вместе с баллами, полученными на Единых национальных экзаменах, должны будут учесть и средний школьный показатель оценок, заявил и.о. главы ведомства Михаил Чхенкели.

На данный момент в Грузии все университеты имеют право внедрить свой стандарт в формате ЕНЭ, отметил Чхенкели. По его словам, в американской системе университеты учитывают и среднюю школьную отметку, и таким образом значение школьных отметок там повышено.

"Мы рассматриваем такой подход, когда вместе с баллами национальных экзаменов учитываются и другие компоненты, такие как средняя школьная отметка, рекомендации учителей и внеклассовая работа. В Америка это давно апробировано и очень хорошо работает. Мы тоже можем внедрить аналогичную модель", - сказал Чхенкели на заседании парламентского комитета.

По словам Чхенкели, реформа ЕНЭ обязательна, именно поэтому рассматривается новый подход в этом направлении.

"Форма национальных экзаменов, которая сейчас есть у нас, обязательно нуждается в реформе не только в плане структуры, но и в плане содержания. По-моему, акцент должен делаться на мышлении, творческом подходе, а не на запоминании фактов на экзаменах", - отметил Чхенкели.

В школах Грузии действует десятибалльная оценочная система. В I-IV классах ученики не оцениваются баллами. В этих классах в конце семестра классный руководитель на основе собственной информации, а также информации других педагогов должен написать короткую, подытоживающую письменную оценку, в которой охарактеризует ученика, внесет данные о его успехах, а также о том, в каком направлении он должен усерднее заниматься, чтобы лучше выявить собственные возможности.

В V-XII классах уже вводится десятибалльная оценочная система.