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Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca

AstraZeneca может опередить Pfizer в доставке вакцины в Грузию

© AP Photo / Cecilia Fabiano
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (914)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250966400/AstraZeneca-mozhet-operedit-Pfizer-v-dostavke-vaktsiny-v-Gruziyu.html

Причиной отсрочки ввоза вакцины Pfizer стали новые условия, которые компания предъявила стране, отмечают в грузинском Минздраве

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузия, возможно, раньше Pfizer получит вакцину, произведенную компанией AstraZeneca, заявила журналистам заместитель и.о. министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

В конце февраля Грузия должна была получить около 30 тысяч доз вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако накануне стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию откладывается на начало марта. К слову, наряду с Грузией, проблемы с доставкой вакцины у Pfizer возникли и с рядом западных стран.

В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины конкретно этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Как пояснили в Минздраве страны, изменение препарата не изменит план страны вакцинировать в первую очередь медиков.

"В первую группу вакцинации войдут профессионалы системы здравоохранения, и они будут вакцинированы той вакциной, которая поступит первой в нашу страну", - отметила Габуния.

Как утверждают в Минздраве, первые дозы вакцины в Грузии появятся в течение ближайших трех недель. Причиной отсрочки ввоза вакцины Pfizer, по словам Габуния, стали новые условия, которые компания предъявила стране. Чтобы узнать об этих условиях, представители Минздрава Грузии проведут телефонную беседу с членами компании-производителя вакцины и платформы COVAX. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (914)


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