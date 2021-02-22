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Журналист Бесик Пипия

Ушел из жизни известный грузинский и российский журналист Бесик Пипия

Photo: Besik Pipiya / FB
Общество
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Sputnik Грузия
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Редакция Sputnik Грузия выражает глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Бесика Пипия

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Заслуженный журналист Грузии, Лауреат премии Союза журналистов России Бесик Пипия скончался в Тбилиси, не перенеся осложнений, вызванных коронавирусом.

После переезда в Тбилиси в 2006 году Бесик Пипия, до этого работавший в Санкт-Петербурге, полностью посвятил свою профессиональную и творческую деятельность Грузии. Им написаны десятки репортажей, аналитических обзоров, интервью и снято множество фотографий, рассказывающих о стране и ее жителях.

В 2011 году при поддержке РИА Новости на грузинском и русском языках была издана книга "Великие в Грузии: от аргонавтов до Марадоны". В своих очерках автор пишет о легендарных и прославленных путешественниках, правителях, представителях духовенства, военных, ученых, писателях, художниках, музыкантах, актерах, предпринимателях и спортсменах, побывавших в Грузии. На основе книги информационное агентство и радио Sputnik Грузия запустило на сайте одноименный проект, в рамках которого вышло более 50 материалов.

В последние годы Пипия активно вел авторский канал на YouTube и страницу в ЯндексДзен, на которых рассказывал об истории Грузии, известных грузинах и важных для страны событиях.

  • Певец и актер Вахтанг Кикабидзе и журналист Бесик Пипия
    Певец и актер Вахтанг Кикабидзе и журналист Бесик Пипия
  • Нани Брегвадзе и Бесик Пипия
    Нани Брегвадзе и Бесик Пипия
    Бесик Пипия
  • Бесик Пипия и Павел Шеремет
    Бесик Пипия и Павел Шеремет
    FB/Бесик Пипия
  • Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в своем рабочем кабинете и глава представительства РИА Новости в Грузии Бесик Пипия
    Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в своем рабочем кабинете и глава представительства РИА Новости в Грузии Бесик Пипия
    © photo: Sputnik / Александр Имедашвили
  • Актриса Алиса Фрейндлих и журналист Бесик Пипия в Санкт-Петербурге
    Актриса Алиса Фрейндлих и журналист Бесик Пипия в Санкт-Петербурге
    Бесик Пипия
  • Бесик Пипия и Анатолий Собчак на презентации его книги Тбилисский излом, или кровавое воскресенье 1989 года
    Бесик Пипия и Анатолий Собчак на презентации его книги "Тбилисский излом, или кровавое воскресенье 1989 года"
    Павел Маркин
  • Певец Эдуард Хиль и журналист Бесик Пипия
    Певец Эдуард Хиль и журналист Бесик Пипия
    © photo: Sputnik / Бесик Пипия
  • Оперный певец Зураб Соткилава и журналист Бесик Пипия
    Оперный певец Зураб Соткилава и журналист Бесик Пипия
  • Журналист Бесик Пипия и актер Олег Басилашвили
    Журналист Бесик Пипия и актер Олег Басилашвили
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Певец и актер Вахтанг Кикабидзе и журналист Бесик Пипия

Бесик Пипия родился в 1960 году в грузинском городе Зугдиди. Выпускник кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета. В советские годы работал в Москве в газете "Правда" специальным корреспондентом, десять лет был в Санкт-Петербурге собственным корреспондентом "Независимой газеты", с 2006 по 2014 год был руководителем представительства РИА Новости в Тбилиси, с 2014 по 2015 год - руководителем представительства МИА "Россия сегодня" в Грузии. Лауреат премии Союза журналистов РФ в номинации "Лучшее журналистское произведение" (2009); лауреат премии Международного журналистского конкурса "Лучший в профессии" в номинации "Лучшая фоторабота" (2010).

У Пипия остались жена и трое детей. Любимая цитата – слова Шота Руставели: "Что ты спрятал – то пропало, что ты отдал – то твое".



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