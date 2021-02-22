Противники строительства Намахванской ГЭС перекрыли проезжую часть

Акции протеста жителей села Намахвани, представителей НПО и священнослужителей против строительства ГЭС на реке Риони продолжаются уже четыре месяца

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Противники строительства Намахванской ГЭС (регион Имерети) перекрыли автодорогу Кутаиси-Цагери и устроили сидячую акцию протеста.

Акции протеста жителей села Намахвани, представителей НПО и священнослужителей против строительства ГЭС на реке Риони продолжаются уже четыре месяца, и на какое-то время протестующим удалось добиться остановки работ по строительству ГЭС, однако в конце января работы возобновились.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Согласно заявлению компании ENKA, сегодня начинаются подготовительные работы к строительству деривационного тоннеля ГЭС.

"Принятые для безопасного проведения работ меры предусматривают кратковременное прекращение движения транспорта в районе села Намохвани. Движение по территории разрешено только для техники, задействованной в строительстве", - говорится в заявлении.

По словам участников акции, которые протестуют уже 120 дней, полиция не пустила их машины к палаткам, установленным недалеко от зоны строительства.

"На дороге стоят полицейские и не пропускают только наши машины. Все остальные машины движутся как обычно. Когда мы спрашиваем, почему они так поступают, полицейские не отвечают. У нас есть информация, что сегодня планируется взрыв водопада Намохвани", - сказал один из участников акции Варлам Голетиани.

По словам активистов и местных жителей, они продолжат сидячую акцию до тех пор, пока их машины не пропустят к палаткам.

Позиция инвестора

Компания ENKA считает, что противники строительства ГЭС вводят население в заблуждение, поскольку они без каких-либо оснований заявляют, что "каскад Намахвани" представляет угрозу природе и населению долины реки Риони.

"Компания имеет все необходимые разрешения на текущую стадию проекта, которые выданы соответствующими ведомствами на основании представленных исследований, публичных обзоров и достаточно длительного и комплексного изучения всех необходимых документов", - говорится в заявлении компании.

В документе отмечается, что проект реализуется в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и полностью соответствует нормам и стандартам как Грузии, так и Международного комитета высоких плотин.

"Препятствование реализации проекта недопустимо, и его приостановка может привести к потере доверия к инвестиционному климату страны", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, по информации компании, строительство Намахвани ГЭС имеет важное значение для энергонезависимости страны, так как годовая выработка каскада составит 12% от общего потребления электроэнергии в Грузии.