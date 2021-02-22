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Работа во время пандемии - сотрудник службы доставки на мопеде

В Грузии введут экзамен для водителей мопедов

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250966589/V-Gruzii-vvedut-ekzamen-dlya-voditeley-mopedov.html

На сегодняшний день в Грузии не требуется специальное разрешение для вождения мопедов

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Водителям мопедов в Грузии придется сдавать экзамен на вождение, оформлять водительское удостоверение, а также регистрировать свое транспортное средство, как это делают автомобилисты, сообщил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Мотороллер припаркованный на улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Об обязательной выдаче водительских прав водителям мопедов заговорили два года назад, когда в парламент Грузии был внесен законопроект, согласно которому лица до 18 лет могут получить только права для вождения мопедов, квадроциклов и трактора, но исключительно для работы, а не для перевозки пассажиров.

Сегодня же парламент Грузии проголосует по новому составу правительства, предложенному кандидатом в премьер-министры Ираклием Гарибашвили.

Последний премьер-министр Георгий Гахария объявил о своей отставке 18 февраля. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию с политической командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение". Так как вслед за отставкой премьера ушедшими в отставку считаются и все министры кабинета Гахария, членов правительства предстоит утвердить заново.



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