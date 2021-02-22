"Гулять и гулять" - как российская актриса Юлия Пересильд проводит время в Тбилиси

Артистка находится в Тбилиси около трех недель и уже очарована грузинской кухней, солнцем и атмосферой

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Юлия Пересильд делится фотографиями из путешествия по Грузии вместе со своими дочерьми.

Артистка находится в Тбилиси уже около трех недель и активно публикует снимки с отдыха в грузинской столице. Пересильд рассказала подписчикам, как она недавно посетила Кафедральный храм Святой Троицы- Самеба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"Были сегодня на службе в Храме Троицы. Как же красиво поют певчие. Колокола... У храма лебеди и павлины, а, спустившись вниз, можно попить лимонады Лагидзе. Каждый день открываем что-то новое. Мои просьбы о Солнце были услышаны! Сегодня с утра оно было с нами! А значит - гулять и гулять!!!" - пишет актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Сегодня актриса поделилась милым фото с дочками, которое сделала фотограф. На снимке они держат грузинский хлеб шотис пури, о котором российская актриса рассказала подписчикам.

"Доброе утро! Каждое утро нас будит запах грузинского хлеба - "шотис пури". Печется он в печи тонэ, на дне этой печки огонь. Форма хлеба особенная - с острыми и хрустящими уголками. Еще его называют "дэдис пури", т. е "мамин хлеб"! Горячий! Хрустящий! Ароматный хлеб! Всем тепла! И ароматного утра", - рассказала Пересильд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Юлия Пересильд – заслуженная артистка Российской Федерации. Пересильд обрела большую популярность после кинокартина известного режиссера Алексея Учителя "Край", где она сыграла роль красавицы Софии. После она полюбилась зрителя своими ролями в многочисленных сериалах, таких как "Есенин", "Палач", "Дети волков" и полнометражных фильма "Невеста", "Подсадной", "Битва за Севастополь" и других.