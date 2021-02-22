19:06 22 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Актриса Юлия Пересильд

"Гулять и гулять" - как российская актриса Юлия Пересильд проводит время в Тбилиси

photo: Julia Peresild / Instagram
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (421)
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250967924.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210222/250968681/Gulyat-i-gulyat---kak-rossiyskaya-aktrisa-Yuliya-Peresild-provodit-vremya-v-Tbilisi.html

Артистка находится в Тбилиси около трех недель и уже очарована грузинской кухней, солнцем и атмосферой

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Юлия Пересильд делится фотографиями из путешествия по Грузии вместе со своими дочерьми.

Артистка находится в Тбилиси уже около трех недель и активно публикует снимки с отдыха в грузинской столице. Пересильд рассказала подписчикам, как она недавно посетила Кафедральный храм Святой Троицы- Самеба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"Были сегодня на службе в Храме Троицы. Как же красиво поют певчие. Колокола... У храма лебеди и павлины, а, спустившись вниз, можно попить лимонады Лагидзе. Каждый день открываем что-то новое. Мои просьбы о Солнце были услышаны! Сегодня с утра оно было с нами! А значит - гулять и гулять!!!" - пишет актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Сегодня актриса поделилась милым фото с дочками, которое сделала фотограф. На снимке они держат грузинский хлеб шотис пури, о котором российская актриса рассказала подписчикам.

"Доброе утро! Каждое утро нас будит запах грузинского хлеба - "шотис пури". Печется он в печи тонэ, на дне этой печки огонь. Форма хлеба особенная - с острыми и хрустящими уголками. Еще его называют "дэдис пури", т. е "мамин хлеб"! Горячий! Хрустящий! Ароматный хлеб! Всем тепла! И ароматного утра", - рассказала Пересильд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Юлия Пересильд – заслуженная артистка Российской Федерации. Пересильд обрела большую популярность после кинокартина известного режиссера Алексея Учителя "Край", где она сыграла роль красавицы Софии. После она полюбилась зрителя своими ролями в многочисленных сериалах, таких как "Есенин", "Палач", "Дети волков" и полнометражных фильма "Невеста", "Подсадной", "Битва за Севастополь" и других.

Темы:
Светская хроника (421)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
Как "Спутник V" захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться