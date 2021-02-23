Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения

Из-за гололеда, ветра и плохой видимости запрещено передвижение всех видов автотранспорта по Тбилисской объездной дороге

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия создали проблемы водителям, передвигающимся в масштабах всей Грузии, об этом сообщается на сайте департамента автомобильных дорог страны.

Из-за гололеда, ветра и плохой видимости запрещено передвижение всех видов автотранспорта по Тбилисской объездной дороге.

Из-за сильного ветра и низкой видимости запрещено движение для всех видов транспорта на перевале Паравани (94-110 км) дороги внутреннего значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда в Восточной Грузии. На всех остальных отрезках дороги движение свободно.

Дорога внутреннего значения Ничбиси-Дидгори - Диди Тонети полностью закрыта с понедельника для всех видов автотранспорта из-за сильного ветра и ограниченной видимости.

Из-за сильного снегопада с понедельника ограничено и движение для трайлеров на перевале Накерала (регион Рача Лечхуми - Земо Сванети) дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. На всех остальных отрезках дороги движение свободно.