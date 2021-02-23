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Перекрытая из-за снега военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (150)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210223/250975948/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-Rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov.html

Для остального автотранспорта движение осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении границы Грузии с Россией, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии. 

Запрет действует на участке Гудаури-Ларс автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального автотранспорта движение свободное.

Грузовые трейлеры на дороге зимой в горах
© Sputnik / Anna Yarovikova
На КПП "Верхний Ларс" скопилось уже более двух тысяч грузовиков

На участке Гудаури-Коби этой же дороги движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. В безостановочном режиме осуществляется движение и по участкам Млета-Гудаури и Степнцминда-Ларс. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (150)


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