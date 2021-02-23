COVID-статистика Грузии – больше выздоровевших, меньше заболевших

Самым опасным местом в плане ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Гурия

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Грузии из 493 новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 244, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных случаев-ковид-заражения выглядит следующим образом: в Аджарии – 7, Имерети – 59, Квемо Карли – 22, Шида Картли – 35, Гурия – 39, Самегрело - Земо Сванети – 27, Кахети – 40, Мцхета-Мтианети – 8, Самцхе-Джавахети – 4, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

Количество активных случаев составляет 2 716. Из них 1 606 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах находятся 747 пациентов, Аджарии – 167, Имерети – 347.

Количество тяжелых пациентов 321. Из них в Тбилиси – 109, Аджарии – 35, Имерети – 107. К аппарату искусственного дыхания подключены 95 человек. Из них в Тбилиси – 62, Аджарии – 7, Имерети – 9. 192 человека находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 105, Аджарии – 73, Имерети – 11. Дома лечатся 918 человек.

В карантинных пространствах находятся 285 человек. Из них в Тбилиси – 105, Аджарии – 90. В самоизоляции остаются 8 302 человека. Из них в Тбилиси – 4 354, Аджарии – 449, Имерети – 840.

Что касается показателя положительности выявления новых случаев, то по данным на 22 февраля он составляет 2,48%. За последние две недели данный показатель достиг 2,4%, а за семь дней – 2,4%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.