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Бригады Скорой помощи 112 у офиса ЕНД - штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года

У офиса "Нацдвижения" медпомощь получили 17 человек – Минздрав

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210223/250976655/U-ofisa-Natsdvizheniya-medpomosch-poluchili-17-chelovek---Minzdrav.html

Состояние 15 пострадавших человек врачи оценили как легкое. Двух граждан госпитализировали в одно из медучреждений столицы

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Из-за событий, происходящих у офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", было мобилизовано несколько бригад скорой медицинской помощи, врачи оказали первичное медицинское обслуживание 17 гражданам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

Как отмечают в ведомстве, из 17 человек состояние 15 на месте же было оценено как легкое. Двух граждан госпитализировали в одно из медучреждений столицы. Один пациент уже покинул клинику, а второй сможет покинуть ее в течение дня.

Как стало известно, одним из пострадавших, который попал в клинику и вскоре  покинул ее, был один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе.

Предположительно, Барамидзе стало плохо после того, как спецназ во время задержания Ники Мелия использовал слезоточивый газ.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



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