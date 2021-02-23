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Работы по расчистке Военно-Грузинской дороги на отрезке Гудаури-Коби

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210223/250976787/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta.html

Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Ларс

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. 

В частности, запрет действует на участке ТПП "Дариали"-Ларс (нейтральная территория) автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Грузовые трейлеры на дороге зимой в горах
© Sputnik / Anna Yarovikova
На КПП "Верхний Ларс" скопилось уже более двух тысяч грузовиков

Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Ларс этой же дороги. Для остального автотранспорта движение свободное. На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. В безостановочном режиме осуществляется движение и по участкам Млета-Гудаури и Степнцминда-Ларс. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Теги:
Верхний Ларс


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