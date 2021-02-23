Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Ларс

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

В частности, запрет действует на участке ТПП "Дариали"-Ларс (нейтральная территория) автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Ларс этой же дороги. Для остального автотранспорта движение свободное. На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. В безостановочном режиме осуществляется движение и по участкам Млета-Гудаури и Степнцминда-Ларс. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.