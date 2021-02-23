Как жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поздравила мужчин с праздником

Пара делится совместными фотографиями редко, но метко - на кадрах запечатлены весь юмор Валерия и утонченность Альбины

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Российская певица Альбина Джанабаева поздравила мужчин с Днем защитника Отечества милым фото с мужем Валерием Меладзе.

"Дорогие мужчины, с праздником вас! Мужества и сил каждому! Чтобы ваши родные чувствовали вашу любовь, поддержку и защиту всегда!" - пишет Джанабаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Несмотря на содержание поста, подписчики Альбины Джанабаевой все же обратили внимание на новое фото любимой пары.

"Самая красивая пара", - пишет подписчик luiza_shvets.

"Альбин, и Ваших мужчин с праздником! Они у Вас великолепны! Здоровья, добра, счастья и всего самого наилучшего! Фото просто шикарное!!!" - пожелала nicoletatsabieva.

"Обожаю ваши совместные фотографии. С праздником мужа и детей", - написала myseryabkinaa.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын - Лука.