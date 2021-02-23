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Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Как жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поздравила мужчин с праздником

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (424)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210223/250978762/Kak-zhena-Valeriya-Meladze-Albina-Dzhanabaeva-pozdravila-muzhchin-s-prazdnikom.html

Пара делится совместными фотографиями редко, но метко - на кадрах запечатлены весь юмор Валерия и утонченность Альбины

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Российская певица Альбина Джанабаева поздравила мужчин с Днем защитника Отечества милым фото с мужем Валерием Меладзе.

"Дорогие мужчины, с праздником вас! Мужества и сил каждому! Чтобы ваши родные чувствовали вашу любовь, поддержку и защиту всегда!" - пишет Джанабаева.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Несмотря на содержание поста, подписчики Альбины Джанабаевой все же обратили внимание на новое фото любимой пары.

"Самая красивая пара", - пишет подписчик luiza_shvets.

"Альбин, и Ваших мужчин с праздником! Они у Вас великолепны! Здоровья, добра, счастья и всего самого наилучшего! Фото просто шикарное!!!" - пожелала nicoletatsabieva.

"Обожаю ваши совместные фотографии. С праздником мужа и детей", - написала myseryabkinaa.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын - Лука.

Темы:
Светская хроника (424)


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