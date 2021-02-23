Как жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поздравила мужчин с праздником

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Российская певица Альбина Джанабаева поздравила мужчин с Днем защитника Отечества милым фото с мужем Валерием Меладзе.
"Дорогие мужчины, с праздником вас! Мужества и сил каждому! Чтобы ваши родные чувствовали вашу любовь, поддержку и защиту всегда!" - пишет Джанабаева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Несмотря на содержание поста, подписчики Альбины Джанабаевой все же обратили внимание на новое фото любимой пары.
"Самая красивая пара", - пишет подписчик luiza_shvets.
"Альбин, и Ваших мужчин с праздником! Они у Вас великолепны! Здоровья, добра, счастья и всего самого наилучшего! Фото просто шикарное!!!" - пожелала nicoletatsabieva.
"Обожаю ваши совместные фотографии. С праздником мужа и детей", - написала myseryabkinaa.
Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын - Лука.