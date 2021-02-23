Акция в Тбилиси: гражданского активиста оштрафовали на две тысячи лари

Рухадзе задержали на акции у здания парламента Грузии вскоре после ареста лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал активиста движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), журналиста оппозиционного телеканала "Мтавари" Нодара Рухадзе на 2 тысячи лари (чуть более 600 долларов), об этом он сам написал на своей странице в соцсети Facebook.

Рухадзе задержали во вторник на акции у здания парламента Грузии вскоре после ареста лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Задержание произошло после того, как активист стал скандировать "Рабы, постыдные рабы!" в громкоговоритель, в то время как члены правительства во главе с премьером Гарибашвили возлагали венок к мемориалу юнкеров во дворе парламента Грузии.

Рухадзе обвиняется по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях. При этом, как пишет сам активист, полицейские "отличались особой агрессивностью в его адрес и требовали заключения под стражу".