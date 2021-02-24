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Шатили

По делу страшной аварии в Шатили задержали двух человек

photo: courtesy of Paata Vardanashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210224/250985572/Po-delu-strashnoy-avarii-v-Shatili-zaderzhali-dvukh-chelovek.html

Следствие идет по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. По делу страшной аварии, случившейся в августе прошлого года в Шатили (Хевсурети) в Грузии задержали двух человек, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

Высокогорное село Шатили
© CC BY-SA 2.0 / Vladimer Shioshvili / Shatili
Пострадавшие в страшной аварии на дороге из Шатили покидают клинику

В результате проведенных оперативных и следственных действий полицейские на основе решения судьи задержали директора туристической компании Travel.ge и владельца микроавтобуса, который был нанят для проведения экскурсии. Они обвиняются в том, что пустили в эксплуатацию технически неисправный транспорт, что в результате повлекло смерть двух и более человек.

В результате автоаварии на горной дороге в Хевсурети 23 августа экскурсионный микроавтобус с 20 пассажирами упал с 80-метровой высоты. На месте скончались 17 человек, в том числе водитель и гид. Трое получили тяжелые повреждения. Практически все пострадавшие и погибшие в аварии были молодыми людьми до 30 лет. В тот роковой день они возвращались с экскурсии в Шатили.

Следствие идет по статье УК Грузии "Недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.



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