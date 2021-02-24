По делу страшной аварии в Шатили задержали двух человек

Следствие идет по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. По делу страшной аварии, случившейся в августе прошлого года в Шатили (Хевсурети) в Грузии задержали двух человек, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

В результате проведенных оперативных и следственных действий полицейские на основе решения судьи задержали директора туристической компании Travel.ge и владельца микроавтобуса, который был нанят для проведения экскурсии. Они обвиняются в том, что пустили в эксплуатацию технически неисправный транспорт, что в результате повлекло смерть двух и более человек.

В результате автоаварии на горной дороге в Хевсурети 23 августа экскурсионный микроавтобус с 20 пассажирами упал с 80-метровой высоты. На месте скончались 17 человек, в том числе водитель и гид. Трое получили тяжелые повреждения. Практически все пострадавшие и погибшие в аварии были молодыми людьми до 30 лет. В тот роковой день они возвращались с экскурсии в Шатили.

Следствие идет по статье УК Грузии "Недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.