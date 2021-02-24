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Прохожие в масках на улице гуляют с собакой - эпидемия коронавируса

Плюс 443 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (917)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210224/250985653/Plyus-443-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 6 человек, из ковид-клиник страны выписан 461 пациент

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 443, скончались 6 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии накануне 22 февраля составляло 493, скончались 10 человек.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 2,33%, за последние 14 дней – 2,36%, за последние 7 дней – 2,36%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 269 438 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 461 человек, с начала пандемии вылечились 263 257 пациентов, скончались 3 463.

За сутки сделано 19 051 тест, в том числе 11 825 на антиген и 7 226 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 307 человек, в стационарах – 1 600, в ковид-гостиницах – 193.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (917)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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